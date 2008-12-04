Крим захищає свої ялинки

У Криму стартувала і продовжиться до 15 січня 2009 року операція «Новорічна ялина».

ЇЇ мета - посилення державного контролю за дотриманням вимог природоохоронного законодавства при заготівці і реалізації новорічних ялинок.

Як повідомляє Республіканський комітет Криму з охорони навколишнього природного середовища, в рамках операції посилена охорона ділянок лісових культур, що примикають до населених пунктів, автомобільних і залізних доріг.

Крім того, здійснюється перевірка транспортних засобів, які перевозять новорічні дерева. Також проводиться перевірка місць реалізації ялинок, перевіряються документи тощо.

Ті, хто винен у незаконній вирубці, а також пошкодженні дерев, притягуватимуться до відповідальності з накладенням штрафу: посадові особи – від 119 до 204 грн., громадяни – від 85 до 170 грн.

У разі незаконного придбання рослин хвойних порід порушники також будуть притягнені до адміністративної відповідальності з передачею до суду матеріалів. Сума штрафу - від 17 до 85 грн.