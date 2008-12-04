Утилізацію мазутної суміші завершено

Утилізацію і знешкодження піщано-мазутної суміші, складованої на території Керченського морського порту, завершено сьогодні, 4 грудня.

Про це повідомляє Міністерство охорони навколишнього природного середовища України.

Процес утилізації і знешкодження піщано-мазутної суміші, складованої на території порту, забезпечувався підприємством «Екоцентр» (Кіровоград). Фірма забезпечила перероблення суміші у обсязі майже 6,8 тис. тонн.

Нагадаємо, що внаслідок надзвичайної ситуації, яка сталася 11-12 листопада 2007 року у Керченській протоці, затонуло судно під прапором Російської Федерації - танкер «Волганефть-139» з вантажем мазуту у кількості 4077 тонн. Через аварію судна безпосередньо до протоки потрапило близько 1200 тонн нафтопродуктів. Це призвело до забруднення морського середовища і узбережжя.

На початковому етапі робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації було зібрано загалом 5940 тонн піщано-мазутної суміші, у тому числі: у 2007 році – 4 тис. 200 тонн, у 2008 році – 1 тис. 740 тонн.

Окрім цього, з морського узбережжя острова Коса Тузла підрозділами МНС було зібрано додатково біля 450 тонн суміші.