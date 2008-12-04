Міськрада Севастополя допоможе звільненим морякам-чорноморцям

Севастопольська міська рада візьме безпосередню участь в адаптації військовослужбовців Чорноморського флоту Російської Федерації, що звільняються у зв`язку з реформуванням російської армії, оскільки більшість з них залишаться в Севастополі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в Севастополі голова міськради Валерій САРАТОВ.

Як вважає голова представницької влади міста, «це важливо тому, що в більшості членами сімей російських офіцерів є громадяни України, тому звільнення глави сімейства і подальша відсутність роботи безпосередньо позначиться і на їхньому житті».

У зв`язку з цим, сказав В.САРАТОВ, вже «сьогодні міськрада готова зустрітися з керівництвом Чорноморського флоту Росії для того, щоб обговорити можливі спільні заходи для адаптації тих, хто потрапив під скорочення, і визначити, яке сприяння потрібне для реалізації можливих програм російського командування з адаптації звільнених військовослужбовців до умов цивільного життя».

Також, на думку голови міськради, в умовах скорочення флоту і звільнення, як передбачається, біля 2-х тисяч офіцерів і мічманів, було б доречним прийняти рішення на міжурядовому рівні про можливу передачу місту частини територій, що звільнилися флотом, та об`єктів з метою організації робочих місць для тих же звільнених військовослужбовців. Така практика, вважає В.САРАТОВ, «могла б бути використана й надалі, у разі, якщо російський Чорноморський флот не базуватиметься в Севастополі після 2017 року». «Це, - додав він, - дозволило б менш болюче пережити перехідний період і зменшити соціальну, а, отже, й політичну напругу в місті».