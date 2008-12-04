Головний МНСник відвідає Тузлу

5-го грудня міністр з питань надзвичайних ситуацій Володимир ШАНДРА відвідає острів Коса Тузла, навчання щодо рятування туристів у Кримських горах та Інкерманські штольні в Севастополі.

Як повідомляє прес-служба МНС, зокрема, на Тузлі міністр огляне очищене від забруднення нафтопродуктами узбережжя та берегоукріплення.

Поблизу селища Гурзуф, у районі скелі Червоний камінь, керівник МНС візьме участь у комплексному навчанні гірських пошуково-рятувальних підрозділів МНС.

У Севастополі В.ШАНДРА побуває в Інкерманських штольнях, де виконуються заходи Державної програми знешкодження вибухонебезпечних предметів, які залишилися з часів війни.