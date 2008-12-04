Криза набирає обертів: з нею вже зіткнулися 80% українців

78,8% українців в той чи інший спосіб зіткнулася з фінансово-економічною кризою.

Про це свідчать передані УНІАН результати дослідження, проведеного Інститутом проблем управління імені Горшеніна.

За його результатами, лише 18,1% не відчули на собі кризу, ще 3,1% - не змогли відповісти.

В інституті зазначають, що це був третій етап дослідження, результати якого дали змогу виявити, як змінилися споживчі можливості українців у порівнянні з першими двома хвилями дослідження, які відбулись в жовтні і листопаді цього року.

Експерти наголошують, що “криза набирає обертів”. Вони зазначають, що протягом останніх двох тижнів майже на 10% збільшилася частка опитуваних, які відчули на собі наслідки кризи. На попередньому, другому етапі дослідження таких було 69,2%.

З 69,2% до 76,1% збільшилась кількість тих, хто відчув кризу у вигляді стрімкого підвищення цін, з 2% до 8,1% - через втрату заощаджень.

Наслідки кризи відчув на собі і ринок праці, свідченням чого є масові скорочення, затримка зарплати тощо. Так, від початку листопада відсоток тих, чиї друзі або родичі вже були звільнені внаслідок кризи, збільшився з 33,9% до 49,6%. Так само збільшилася частка тих, хто зіткнувся із затримкою виплат зарплати (з 15,3% до 18,3%), переходом на неповний робочий тиждень (з 1,5% до 4,8%) та безоплатною відпусткою (з 1,4% до 3,3%).

Аналізуючи дані телефонного опитування, експерти Інституту Горшеніна прийшли до висновку, що матеріальна впевненість середньостатистичного українця неухильно падає. Так, впродовж останніх двох тижнів сукупна частка тих, хто вважає себе забезпеченим, зменшилася з 38,8% до 34,6%, натомість частка тих, кому грошей вистачає лише на їжу, збільшилася з 36,1% на початку листопада до 41% наприкінці місяця.

Фінансово-економічна криза змушує українців раціональніше використовувати зароблені гроші. Так, за останні два тижні суттєво збільшилася частка тих українців, які збираються економити на продуктах харчування (з 42% до 53,2%), одязі (з 33,1% до 40,3%), відпустці (з 16,4% до 23,2%) та на розвагах (з 18,1% до 22,2%). Останні результати свідчать, що українці прагнуть економити навіть на медикаментах (15,7%).

Згідно з результатами опитування, внаслідок фінансово-економічної кризи продовжує відбуватися знецінення доходів громадян, зокрема, через подорожчання продуктів харчування. Так, за останні два тижні суттєво зросла кількість опитаних (з 39,6% до 47,4%), які витрачають на продукти харчування від чверті до половини сімейного доходу. Більше того, останні результати опитування демонструють повільне зростання кількості тих українців, які найближчим часом збираються робити продуктові запаси (з 22,1% до 26,9%).

Результати опитування продемонстрували, що більшість респондентів у зв’язку з фінансово-економічною кризою вважають, що Україну чекають серйозні політичні та соціальні потрясіння (62,2%). Українці відчувають недовіру як до влади, яка, на їхню думку, не здатна здолати економічну кризу (62,4%), так і до ЗМІ, які або замовчують інформацію про реальний стан кризи (37,1%), або надмірно нагнітають ситуацію довкола неї (21,9%).

Відповідальність за подолання кризи респонденти покладають, головним чином, на Президента (48,8%), прем’єр-міністра (39,3%) та на парламент (38,9%). Слід зазначити, що подібні настрої характерні для всіх прошарків суспільства, і не залежать від рівня доходів, що дозволяє говорити про зростання суспільної недовіри та розчарування у здатності українських політичних сил здолати фінансово-економічну кризу, відзначають в Інституті Горшеніна.

Третій етап дослідження «Пульс кризи» проводився Інститутом Горшеніна методом телефонного опитування з 27 листопада по 2 грудня 2008 року в 25 обласних центрах України, містах Києві та Севастополі. Всього, за випадковою вибіркою, з урахуванням основних соціально-демографічних характеристик населення України було опитано 1000 респондентів, які репрезентують доросле населення віком від 18 років. Похибка репрезентативності щодо об’єкту дослідження не перевищує +/- 3,4%.

Перший етап дослідження «Пульс кризи» проводився з 22 по 25 жовтня, другий – з 5 по 10 листопада 2008 року.