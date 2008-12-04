НАТО збирається підсилити своє представництво в Україні

НАТО має намір посилити своє представництво в Україні.

Про це заявив заступник помічника Генерального секретаря НАТО з питань безпеки, співробітництва та партнерства Роберт СІММОНС сьогодні під час телемосту «Київ-Брюссель».

«Ми повинні посилити наше представництво у вашій країні для просування вперед (мається на увазі щодо вступу в НАТО – УНІАН)», - сказав він.

Разом з тим Р.СІММОНС зауважив, що сьогодні необхідно припинити політизацію ПДЧ. «Ми хочемо допомогти, щоб Україна стала членом НАТО», - додав він, зауваживши при цьому, що для цього необхідно усунути певні «складні бар’єри». На переконання Р.СІММОНСА, слід вдосконалити статут Комісії Україна-НАТО, перетворивши її з консультативного органу на орган, який займатиметься конкретними практичними питаннями.

Водночас Р.СІММОНС зазначив, що український уряд або інші політичні організації мають відповідати за підготовку українського народу до вступу в Альянс. «Ми готові допомогти в цьому… Ми шукаємо способи поширити інформаційні центри і ми будемо реформувати Комісію Україна-НАТО для того, щоб вона більше відповідала просуванню (України до Альянсу – УНІАН)», - сказав Р.СІММОНС, додавши при цьому, що на сьогоднішній день в Україні «люди недостатньо розуміють, як помінялось НАТО з часів «холодної війни».