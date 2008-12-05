Курси Нацбанку та новини міжбанку

Згідно з інформацією офіційного сайту Нацбанку, на 5 грудня НБУ встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD – 736.1400 (на 4 грудня – 738.1900)

100 EUR – 929.0087 (на 4 грудня – 931.8172)

10 RUR – 2.6331 (на 4 грудня – 2.6438)

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Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США знову відкрилися зростанням котирувань - 7,4450/7,5450 грн., повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Ціни на російську валюту піднялися до 0,2580/0,2665 грн., котирування євро-гривні пішли вгору - 9,5150/9,6355 грн.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар виросли до 1,2766/1,2768 дол. США (четвер - 1,2656/1,2658).

У четвер Нацбанк на ринок не виходив.