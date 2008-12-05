Українці охололи до Інтернету

Розмір української аудиторії користувачів Інтернету (унікальних користувачів, які зробили більше одного перегляду сторінки за листопад і користувачів, які проглядали сторінки в листопаді та минулого місяця) становив у листопаді 10,03 млн. осіб, що на 1,3% менше, аніж у жовтні.

Такі результати наведено у звіті українського порталу Bigmir)net «Глобальна статистика українського Інтернету» за листопад 2008 року, який має УНІАН.

Географія розподілу користувачів Інтернету в листопаді свідчить, що здебільшого українські користувачі Інтернет живуть у столиці і великих містах.

Зі значним відривом від інших реґіонів лідирує Київ, на який у листопаді припадало 58,94% від усіх користувачів Інтернету в Україні. Далі йдуть: Одеса (6,57% користувачів), Дніпропетровськ (5,53%), Донецьк (5,10%), Харків (4,48%), Львів (3,78%), Запоріжжя (2,47%), Крим (2,71%). Сумарна частка цих реґіонів становила 30,64%.

На решту реґіонів України припало трохи менш як 10% користувачів Інтернету в Україні в листопаді.

Аутсайдерами за рівнем проникнення Інтернету в Україні минулого місяця стали Луцьк (0,16% користувачів), Житомир (0,19%) і Чернівці (0,18%).

Загальний час, який українські користувачі Інтернету провели в глобальній мережі, у листопаді становив понад 3,59 млрд. хвилин, що на 11,27% менше, аніж у жовтні.