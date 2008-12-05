Настрій моряків ЧФ Росії нижче ватерлінії - екс-командуючий

Колишній командувач Чорноморського флоту Російської Федерації, депутат Державної думи від фракції КПРФ, адмірал Володимир КОМОЄДОВ вважає, що затіяна в даний час реформа Збройних сил РФ остаточно «доб`є» армію, авіацію і флот країни.

Про це В.КОМОЄДОВ заявив в інтерв`ю газеті «Советская Россия» (№ 134).

«Всупереч бадьорим реляціям, що доносяться з Міністерства оборони і з вищих кабінетів, армія, авіація і флот перебувають у тяжкому стані. «Реформи» СЕРДЮКОВА (міністра оборони Росії) доб`ють їх остаточно», - вважає В.КОМОЄДОВ.

За словами екс-командувача російського Чорноморського флоту, моряки-чорноморці реформам не раді. «Що стосується настроїв, то, зокрема, серед моряків Чорноморського флоту, про стан якого я обізнаний краще за всіх, він тяжкий. Я б сказав, користуючись флотським терміном – настрій нижче ватерлінії», - зазначив адмірал.

За даними В.КОМОЄДОВА, в результаті реформи передбачається скорочення мічманів, хоча саме вони, впевнений колишній командуючий ЧФ, складають кістяк Військово-Морського флоту Росії. «Але що таке для флоту мічман? Це (разом з офіцерами) кістяк флоту. Це еліта. Саме мічмани сидять за пультами складної ракетної техніки, саме мічмани-гідроакустики забезпечують пошук підводних човнів. Прибери їх – і бойовий корабель стане безпорадною мішенню для кораблів і авіації супротивника», - сказав В.КОМОЄДОВ.

«А що нам пропонує пан СЕРДЮКОВ? – продовжив колишній командуючий російським ЧФ Росії. – Він пропонує перетворити мічманів на цивільних службовців. При цьому вони різко втрачають в зарплаті. Приблизно у два рази. І без того робітники і службовці Збройних сил одержують менше, ніж їхні товариші в бюджетній сфері і у приватних підприємців. Якщо ж позбавити мічманів статусу військовослужбовців (і відповідних надбавок до окладу), то на флоті мало хто з них залишиться. З відповідними наслідками для боєздатності флоту. І я говорю не тільки про плавсклад. Флот – складний живий організм. У ньому все взаємопов`язане: від ракет і торпед до солі і перцю для флотського борщу. Удар по тилових службах також негайно позначиться на боєготовності флоту...».

Депутат Держдуми додав, що корабельний склад російського флоту зараз «у тяжкому стані й підтримує боєготовність лише за рахунок патріотизму військових моряків».