Погода в Криму на вихідні

За прогнозами синоптиків, в п`ятницю і суботу в Криму без істотних опадів, в неділю можливий дощ.

Як повідомляє український Гідрометцентр, в автономії температура повітря в п`ятницю вдень становитиме 15-20 градусів тепла, вночі - 7-12 градусів тепла. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Місцями пориви вітру досягатимуть 15-20 м/с.

У суботу, 6 грудня, в Криму вдень 14-19 градусів тепла, вночі 6-11 градусів тепла. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

У неділю на півострові температура повітря вдень 11-16 градусів тепла, вночі - 6-11 градусів тепла. Вітер західний, 5-10 м/с.

З понеділка синоптики обіцяють похолодання.