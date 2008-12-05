Помер Патріарх Всієї Русі Алєксій II

Помер Патріарх Московський і Всієї Русі Алєксій II.

Про це повідомляють російські інформагенції.

Патріарх помер сьогодні вранці у своїй резиденції у Передєлкіно.

Учасники соборної зустрічі Всесвітнього російського народного собору в Храмі Христа Спасителя проспівали "Вічну пам`ять" по патріархові Московському і Всього Русі Алєксію II.

***Патріарх АЛЕКСІЙ II (у миру Олексій Михайлович РІДІГЕР) народився 23 лютого 1929 року в Талліні (Естонія). Був єпископом Російської Православної Церкви, а з 10 червня 1990 року Патріарх Московський і всієї Русі, предстоятель Російської Православної Церкви (РПЦ). Дійсний член (академік) Російської академії освіти.