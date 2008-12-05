Корвет «Тернопіль» завершив бойове чергування для НАТО

Корвет Військово-Морських Сил України “Тернопіль” завершив бойове чергування у Середземному морі в рамках операції НАТО “Активні зусилля” та зайшов до грецької військово-морської бази “Суда-Бей”.

Як повідомляє Управління прес-служби Міноборони України, у грецькій базі бойовий корабель здійснює поповнення запасів продовольства та палива, а також демонтаж апаратури зв’язку та висвітлення надводної обстановки, яка була встановлена на ньому на початку патрулювання.

Передбачається, що 7 грудня корабель “Тернопіль” вийде з оперативного підпорядкування командувача військово-морського компонента Об’єднаних збройних сил НАТО “Південь” та візьме курс до постійного місця базування – Севастополя.

У головну військово-морську базу України корвет планує повернутися 10 грудня.

Довідка. Після терористичних актів в США 11 вересня 2001 року НАТО на практиці застосувала положення Статі 5 Вашингтонського договору. На прохання США Альянс погодився на проведення у Середземному морі антитерористичної операції “Активні зусилля”. Практична фаза операції розпочалася 6 жовтня 2001 року).

Мета операції – боротьба з тероризмом у межах зони проведення операції у Середземному морі шляхом запобігання нелегальним перевезенням морем зброї й боєприпасів, протидії незаконним переміщенням людей та іншій незаконній діяльності з використанням цивільних суден.

Основні завдання операції – патрулювання та контроль за переміщенням кораблів в зоні проведення операції.

Україна стала другою після Російської Федерації з країн – не членів НАТО, яка приєдналася до операції “Активні зусилля”.