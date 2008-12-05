Кількість курортників у Криму скоротилася на 1,6% - до 5,6 млн.

З початку 2008 року і на сьогодні Крим прийняв на відпочинок 5 млн. 633,4 тис. осіб, що на 1,6% нижче за рівень аналогічного минулого року.

Про це сказано в оперативній інформації Міністерства курортів і туризму Криму.

За даними виконкомів і райдержадміністрацій курортних реґіонів автономії, організовано в санаторно-курортних установах і турпідприємствах Криму відпочили 1 млн. 211 тис. осіб, що на 3% менше, аніж за той самий період 2007 року.

Станом на сьогодні в Криму працюють 143 санаторно-курортних установ і туристичних підприємств. Це на 8 менше, ніж 2007 року. Коефіцієнт заповненості працюючих установ і підприємств становить 42,5% (у той самий період 2007 року - 45,6%).

Днями в Міністерстві курортів Криму заявили, що курортний сезон-2008 в автономії вдався: попри зниження кількості відпочивальників, прямі надходження від діяльності фірм рекреаційної сфери збільшилися порівняно з показниками минулого року.