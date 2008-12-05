Нацбанк України підвищив ставки за кредитами «овернайт»
13:12, 05 грудня 2008Крым
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Повідомлення НБУ
Національний банк України з 5 грудня підвищив ставки за своїми кредитами ”овернайт” під забезпечення державними облігаціями з 17% до 18%, без забезпечення - з 18% до 20% річних.
Про це повідомляється на сайті Нацбанку.
З квітня 2008 року Нацбанк утримував ставки за забезпеченими кредитами «овернайт» на рівні 15%, за незабезпеченими - 16% річних, але з 27 листопада їх підвищив до 17% і 18%, відповідно.
Облікова ставка НБУ з квітня 2008 року встановлена на рівні 12% річних.
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