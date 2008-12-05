Що потрібно Тузлі?

Міністр України з питань надзвичайних ситуацій Володимир ШАНДРА переконаний, що для збереження берегів острова Коса Тузла від вимивання необхідно вирішити проблему з фінансуванням відповідних робіт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам після закінчення навчань гірських пошуково-рятувальних підрозділів МНС, що відбувалися поблизу Гурзуфа.

«Потрібно відповідне фінансування з бюджету (можливо з кримського, можливо з центрального), це будемо вирішувати, це невеликі кошти, але цю проблему технічно треба зняти», - сказав він.

Разом із тим В.ШАНДРА зазначив, що після мазутної аварії ситуація на отрові Коса Тузла стабілізувалась, але потрібно провести берегоукріплювальні роботи.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада 2007 року шторм призвів до корабельних аварій в Азовському та Чорному морях. Зокрема, з розламаного російського танкера ”Волгонефть-139” у море вилилося понад 1,2 тис. тонн мазуту. Крім того, у морі із затонулих суховантажних суден потрапила сірка. Екологи назвали наслідки шторму катастрофічними.

Після аварії суден у Ленінському районі Криму й на острові Коса Тузла було зібрано майже 7 тис. тонн мазутно-піщаної суміші, її вивезли на територію Керченського порту.