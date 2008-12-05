МНС не збирається зменшувати апетити простих рятувальників

Міністр з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Володимир ШАНДРА вважає, що наступного року бюджет МНС зменшувати недоцільно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам по завершенню навчань співробітників МНС, які відбувалися поблизу Гурзуфа (Крим).

«Є такий підхід від Міністерства фінансів – ось давайте на 20% все понизимо. Я вважаю, що такий підхід не є правильний, не є виправданий. Я вважаю, що ні в якому разі не можна зменшувати зарплату рятувальників… Як мінімум треба зберегти темпи її підвищення», - сказав він.

У той же час В.ШАНДРА зауважив, що у міністерстві розуміють, що на сьогоднішній день в Україні є криза, але потрібно визначити програми, від яких можна відмовитись.

Продовжуючи тему, міністр зауважив, що у самому міністерстві «ми затягнули пояс по центральному апарату – на 20% ми готові зменшити свої апетити, але ні в якому разі це не має стосуватися простих рятувальників».