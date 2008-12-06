Збройним силам України - 17 років

Президент України – Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Віктор ЮЩЕНКО привітав військовослужбовців і ветеранів з 17-ю річницею Збройних Сил України.

Як зазначається в привітанні, “наша армія продовжує славні традиції військових звершень Українського народу – від перемог княжих і козацьких часів до звитяг Другої світової війни. За роки незалежності Збройні Сили утвердилися як могутній чинник національної безпеки, стали надійною опорою нашої державності”.

Президент України висловив переконання, що військовослужбовці й надалі з честю виконуватимуть святий обов’язок із захисту Батьківщини.

“Нині перед Україною стоїть важливе завдання – створити професійне військо, яке відповідало б сучасним євроатлантичним стандартам і було оснащене новітнім озброєнням”, - зауважив глава держави і запевнив, що зробить “все необхідне для реформування вітчизняних Збройних Сил, забезпечення військовослужбовцям гідних умов життя”.

В.ЮЩЕНКО щиро подякував кожному захисникові Вітчизни, кожному ветеранові, кожному, хто в цей святковий день стоїть на бойовому посту, хто перебуває далеко від України у складі миротворчих контингентів за вірність Присязі та патріотизм і побажав їм здоров’я, щастя, успіхів та нових звершень у зміцненні обороноздатності Української держави.

Захисників Вітчизни з 17-ю річницею Збройних Сил також привітала прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Як повідомляє Управління у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України, у привітанні зазначається, що “розвиток України як суверенної, незалежної, демократичної, соціальної і правової держави неможливий без надійної оборони та захисту її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності”.

“Служба в Збройних Силах вимагає найвищого професіоналізму, відповідальності та відданості, і Збройні Сили нашої держави з честю виконують покладені на них завдання”, - наголосила прем’єр у своєму привітанні та висловила вдячність “за самовідданість у справі служіння Батьківщині та особистий внесок у розбудову української армії”.

Ю.ТИМОШЕНКО запевнила, що “уряд і надалі забезпечуватиме створення та розвиток високотехнологічних, добре підготовлених, мобільних Збройних Сил, комплектування їх на професійній основі, реалізацію соціальних зобов`язань держави перед військовослужбовцями і ветеранами Збройних Сил”.

Вона побажала військовослужбовцям ЗСУ і їх родинам “здоров`я, злагоди, мирного неба, благополуччя, добра та сімейного затишку”.