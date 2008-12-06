ДТП у Криму: загинули двоє людей (фото)
10:20, 06 грудня 2008Крым
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Автівка не розминулась з автобусом
Двоє людей загинули в результаті зіткнення автомобіля ВАЗ з автобусом на трасі Алушта – Сімферополь у Криму.
Як повідомили у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, дорожньо-транспортна пригода сталася напередодні ввечері.
Водій автомобіля ВАЗ-2110, рухаючись у напрямі Алушти, не справився з керуванням, унаслідок чого машина врізалася в автобус.
2 чоловіків, які знаходилися в автомобілі, загинули. За допомогою спецобладнання рятувальники витягнули їхні тіла з понівеченого легковика. Особи загиблих встановлюються.
В автобусі постраждалих немає, повідомили в кримському Главку МНС.
Фото прес-служби ДАІ Криму.
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