Севастопольці скуповують золото

У Севастополі в жовтні-листопаді вдвічі зросли надходження до Пенсійного фонду від купівлі-продажу золотих виробів.

Про це повідомила начальник головного управління Пенсійного фонду України в місті Севастополі Тетяна КРАВЦОВА на засіданні міського антикризового комітету.

«Люди різко почали купувати золоті вироби», - сказала вона.

«До Пенсійного фонду надходять певні відсотки від купівлі-продажу автомобілів, золота, валюти, нерухомості. Приміром, картина по місту така: сьогодні ми перевиконуємо план з надходженнях від купівлі-продажу валюти; не зважаючи на те, що минулого року збір становив 1%, сьогодні - 0,5%, але практично ми зібрали вдвічі більше коштів по цьому показнику», - зазначила начальник головного управління.

«Що стосується автомобілів, то, практично, ми йдемо стабільно, і збираємо більше грошей», - сказала Т.КРАВЦОВА і додала: «В середньому в місті щомісяця купується близько 900 автомобілів, і лише в жовтні знизилися темпи продажу - всього на 20 автомобілів. Більше стали купувати автомобілів вітчизняного виробництва».

У той же час, як повідомила начальник головного управління, «різко впали надходження від купівлі-продажу нерухомості, особливо за останні 4-5 місяців».

Начальник головного управління ПФУ також зазначила, що ситуація з виконання бюджетних показників у місті стабільна. За її інформацією, «військові» пенсії вже профінансовані в повному обсязі (як повідомляв УНІАН, «військові» пенсії в Севастополі фінансуються однією сумою, до 5 числа, місячна заявка на листопад склала 37 млн. грн., а на всіх пенсіонерів міста - 132 млн. грн.). «Що стосується цивільних пенсіонерів, то ми щодня фінансуємося, і на сьогодні вже видано близько 40 млн. грн. Таким чином, понад 50% заявки станом на 5 грудня у нас закрито», - зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН, у Севастополі всього налічується 115 тис. пенсіонерів, з них 84 тис. - «цивільні», і понад 20,5 тисяч - «військові».

За 17 років існування ПФУ в місті Севастополі зривів графіка виплати пенсій не було.