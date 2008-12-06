Біля Лівадійського палацу в Ялті зводять «імператорське» житло

Прокуратура Ялти ухвалила рішення продовжити перевірку законності будівництва житлового комплексу «Імператор» в Лівадії, який зводить фірма «АТ Реалті» неподалік від Лівадійського палацу, що має статус пам`ятника національного значення.

Про це газеті ”Дзеркало тижня” № 46 від 6 - 12 грудня 2008 року повідомив прокурор Ялти Ростислав ПРОЦИК.

За його словами, перевірку продовжено у зв`язку із сумнівністю ключового документа - погодження проекту будівництва комплексу, підписаного 28 березня 2008 року головою Держслужби з питань національної культурної спадщини Миколою КУЧЕРУКОМ (зокрема, експерти констатують невідповідність документа прийнятому формату. Підозри викликає і узгодження будівництва багатоповерхового будинку до внесення змін до висотності будівлі).

«Я вважаю, що висновок повинен бути категоричним, а проект - завершеним, - зазначив прокурор. - У даному ж випадку виходить, що ця фірма має право після погодження ще вносити якісь корективи, зокрема щодо висотності, на власний розсуд. Тим паче що остання фраза означає, по суті: робіть що хочете, але зверніть увагу на те, що там Лівадійський палац, і якось недобре буде, якщо він після цього втратить свій історичний вигляд».

Разом з тим, за даними ялтинської прокуратури, під час попередньої перевірки розглядалася версія про те, що лист фальсифікований. Але Держкультурспадщини підтвердила співробітникам прокуратури, що погодження «АТ Реалті» дійсно давалося.

Як зазначив прокурор, якщо закон і процедура отримання погодження Держслужби порушені, «ми ініціюватимемо питання через прокуратуру АРК, щоб Генпрокуратурою було внесено протест».