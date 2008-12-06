Ющенко привітав мусульман зі святом Курбан-Байрам

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав мусульман України зі святом Курбан-Байрам.

Про це повідомили в прес-службі глави держави.

“Сердечно вітаю вас зі світлим святом Курбан-Байрам, яке символізує всемогутність й милосердя Всевишнього творця”, – зазначив Президент у привітанні.

В.ЮЩЕНКО зазначив: “У цей благословенний час утвердження у вірі, духовного очищення і вдосконалення, добра і благодійництва бажаю вам міцного здоров`я, радості, щастя, миру, злагоди і процвітання”.

Довідка. Курбан-байрам – свято жертвопринесення. Мусульмани здійснюють повне обмивання, йдуть в мечеті, відвідують кладовища, здійснюють жертвопринесення. У Криму зазвичай приносять в жертву баранів. За звичаєм упродовж 3 днів сім`я вживає одну третину м`яса жертовного барана, пригощаючи всіх гостей, які прийшли привітати зі святом, а дві третини м`яса роздають бідним, самотнім.