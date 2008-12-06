У Севастополі відзначили 140-річчя «Просвіти» імені Шевченка

У Севастополі відбулися урочисті заходи до 140-річчя товариства «Просвіта» імені Т.Г.Шевченка.

Як передає кореспондент УНІАН, в Українському культурно-інформаційному центрі з цієї нагоди відбувся святковий вечір. Присутній на цьому зібранні заступник міського голови Севастополя Дмитро БАЗІВ привітав «просвітян» міста від імені керівництва міської державної адміністрації. У вітанні, зокрема, наголошується, що «товариство здійснює вагомий внесок у велику і святу справу - розбудову незалежної, демократичної, цивілізованої української держави».

Д.БАЗІВ зазначив, що пройшло майже 20 років від дня заснування товариства «Просвіта» у Севастополі, і «той рух, те поширення функціонування української мови у місті, які ми спостерігаємо особливо за останні 10 років, до цього доклали значних зусиль і «просвітяни» міста».

За словами заступника міського голови, нині у 9-ти школах міста усі предмети вивчаються українською мовою. Крім того, як додав він, цього року у місті два дитячих садка змінили свій статус з «переважно українською мовою виховання» на дитячі садки з «повністю українською мовою виховання».

Трьом «просвітянам» міста за значний внесок у розвиток української науки і культури, активну громадську і просвітницьку роботу та з нагоди 140-річчя Всеукраїнського товариства «Просвіта» вручено почесні грамоти Севастопольської міськдержадміністрації.

Севастопольських просвітян також привітали представники командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України, управління освіти і науки міської державної адміністрації, Балаклавської районної державної адміністрації міста Севастополя.