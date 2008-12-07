Україні не варто остерігатися ЧФ Росії

Україні не варто остерігатися Чорноморського флоту Росії, оскільки половина його особового складу - українці.

Про це власному кореспондентові УНІАН у РФ сказав перший віце-президент Академії геополітичних наук, доктор військових наук Костянтин СИВКОВ.

«На Чорноморському флоті українців служить майже половина особового складу – і офіцерів, і матросів», - сказав К.СИВКОВ.

На його думку, якби була політична воля Росії та України, то жодних би проблем з базуванням ЧФ РФ у Криму не було б.

Він зазначив, що Севастополь є «і російським, і українським містом», тому що вся інфраструктура створювалася спільними зусиллями.

«Виганяти звідти російський флот і вставляти туди натовський флот – це удар насамперед по українському народу», - сказав К.СИВКОВ.

К.СИВКОВ додав, що в Росії вже серйозно подумують про виведення ЧФ до Новоросійська, проте там не можна вмістити великий флот, і великі кораблі ЧФ буде переведено на інші флоти.

Водночас К.СИВКОВ вважає, що політика Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо Росії «може призвести до зіткнення в Криму громадян України та Росії». За його прогнозом, «далі збройні конфлікти поширяться на всі території України, після чого буде введено натовські миротворці».

Він упевнений, що для НАТО дуже важливо розвернути повноцінну військову базу в Криму з усією необхідною інфраструктурою.

«Їм (НАТО) потрібна Україна як плацдарм для подальшого наступу вглиб Росії у війні за природні ресурси», - вважає він.