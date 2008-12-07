Прогноз погоди на 8-11 грудня

8 грудня на території України за прогнозами синоптиків очікується ускладнення погоди: опади у вигляді дощу та мокрого снігу, місцями налипання мокрого снігу, у північних та центральних областях сильні опади; у східній частині та в Криму невеликі дощі.

Вітер західний, північно-західний (у східній частині та в Криму південний), 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби в західній половині країни 0-5° тепла, на решті території 3-8° тепла, на крайньому сході та в Криму 6-11°.

Як повідомили в Укргідрометцентрі, 9 грудня без істотних опадів, лише вночі на Лівобережжі та в Криму пройде невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах західних, північних та центральних областей подекуди ожеледиця.

Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, вночі на Лівобережжі місцями пориви 15-17 м/с. Температура протягом доби від 3° морозу до 3° тепла, у східній частині та в Криму вночі 1-6° тепла, вдень 3-8° тепла.

10-11 грудня - без опадів, лише вдень 11 грудня західних областях можливі невеликі опади (в Карпатах мокрий сніг).

Температура вночі 0-6° морозу, в Карпатах 4-9° морозу, на півдні Криму 1-4° тепла; вдень в Україні 1-6° тепла, в Криму та на півдні Одещини 3-9° тепла.