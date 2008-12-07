У Криму чоловік випав з 5-го поверху

55-річний чоловік при невияснених обставинах випав з п`ятого поверху у Феодосії (Крим).

Як повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в Криму, чоловік випав з балкону власної квартири на останньому поверсі п`ятиповерхівки.

Перехожі, які бачили падіння, викликали швидку допомогу.

Медики надали постраждалому першу медичну допомогу і госпіталізували його в травматологічне відділення відділення лікарні.

Стан здоров’я постраждалого оцінили як важкий, - зазначили в МНС.