У Криму перекинувся і горів автомобіль: дві особи загинули
11:54, 07 грудня 2008Крым
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Обставини трагедії з`ясовує міліція
Дві особи загинули внаслідок дорожньо-транспортної події в Нижньогірському районі Криму.
Як повідомили у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, ДТП сталося напередодні увечері.
Водій автомобіля Daewoo не впорався з управлінням, машина перевернулася на узбіччя дороги, унаслідок чого виникло займання. До місця пожежі виїжджали рятувальники і працівники Державтоінспекції. Пожежу вдалося ліквідувати.
На місці події було знайдено тіла двох загиблих: водія і пасажира автомобіля.
Обставини трагедії та причини загибелі людей з`ясовують слідчі органи Нижньогірського райвідділу міліції Криму.
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