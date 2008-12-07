У Криму перекинувся і горів автомобіль: дві особи загинули

Дві особи загинули внаслідок дорожньо-транспортної події в Нижньогірському районі Криму.

Як повідомили у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, ДТП сталося напередодні увечері.

Водій автомобіля Daewoo не впорався з управлінням, машина перевернулася на узбіччя дороги, унаслідок чого виникло займання. До місця пожежі виїжджали рятувальники і працівники Державтоінспекції. Пожежу вдалося ліквідувати.

На місці події було знайдено тіла двох загиблих: водія і пасажира автомобіля.

Обставини трагедії та причини загибелі людей з`ясовують слідчі органи Нижньогірського райвідділу міліції Криму.