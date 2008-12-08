Нацбанк забороняє банкам видавати депозити достроково

Національний банк України застосовуватиме жорсткі заходи до тих комерційних банків, які достроково видаватимуть вкладникам депозити.

Про це в ефірі телеканалу «Інтер» заявив голова правління Нацбанку Володимир СТЕЛЬМАХ.

«У жодному випадку не можна достроково видавати депозити… Якщо банки собі додатково створюватимуть труднощі, зокрема по платоспроможності, видаючи достроково депозити, до цих банків ми будемо ставитися жорсткіше», - сказав В.СТЕЛЬМАХ.

Звертаючись до вкладників, голова НБУ попросив їх не створювати труднощі банкам, вимагаючи достроково повернути депозитні внески.

«Не потрібно банкам створювати труднощі, тому що інтерес інших вкладників торкнеться в негативному плані», - заявив В.СТЕЛЬМАХ.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк заборонив банкам достроково видавати депозити. Відповідний лист НБУ розіслав 6 грудня комерційним банкам. У повідомленні НБУ сказано, що комерційні банки повинні не допустити відтоку коштів зі своїх рахунків.

Нагадаємо, постановою №413 від 4 грудня 2008 року Нацбанк скасував дію своєї антикризової постанови №319 від 11 жовтня 2008 року.