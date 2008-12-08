7 чоловік загинули в автоаваріях у Криму за три дні

За три дні (5, 6, 7 грудня) на дорогах Кримської автономії загинули 7 чоловік.

Про це сьогодні повідомляє прес-служба кримської Державтоінспекції.

За даними ДАІ, за три дні на території АР Крим сталося 13 дорожньо-транспортних пригод, в яких 7 людей загинули і 10 отримали різні травми.

В порівнянні з аналогічним періодом 2007 року цього року сталося на 7 ДТП менше і на 12 осіб менше постраждали.