На Ай-Петрі розбився турист
10:05, 08 грудня 2008Крым
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Трагедія під час прогулянки
25-річний турист з Донецької області розбився у районі південних схилів гори Ай-Петрі в Криму.
Як повідомили у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, донеччанин зірвався зі скелі під час прогулянки.
При падінні з висоти 50 метрів чоловік дістав травми, несумісні з життям.
Група гірського пошуково-рятувального загону МНС за допомогою спецтехніки та альпіністського спорядження підняла тіло загиблого на гору.
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