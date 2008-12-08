На Ай-Петрі розбився турист

25-річний турист з Донецької області розбився у районі південних схилів гори Ай-Петрі в Криму.

Як повідомили у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, донеччанин зірвався зі скелі під час прогулянки.

При падінні з висоти 50 метрів чоловік дістав травми, несумісні з життям.

Група гірського пошуково-рятувального загону МНС за допомогою спецтехніки та альпіністського спорядження підняла тіло загиблого на гору.