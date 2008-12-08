На виставці в Сімферополі покажуть фотороботи онкохворих дітей

13-16 грудня в Сімферополі відбудеться виставка фотографій і творчих робіт онкохворих дітей.

На виставці будуть представлені роботи дітей з відділення онкогематології Кримської республіканської установи «Дитяча клінічна лікарня».

Виставка стане центральною подією в рамках добродійного проекту «Народжені, щоб жити». Проект організований ініціативною групою Української відкритої асоціації організацій, груп і осіб, що працюють з дітьми, страждаючими онкозахворюваннями «donor.org.ua» у місті Сімферополь.

Основною метою проекту «Народжені, щоб жити» є збір добродійних засобів для придбання медичного устаткування для єдиного в Криму відділення онкогематології КРУ «Дитяча клінічна лікарня».

Вхід на виставку, яка пройде в Кримському академічному українському музичному театрі, вільний.