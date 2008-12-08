Головна ялинка Феодосії запалить вогні 25 грудня

25 грудня запалить вогні головна міська ялинка Феодосії.

Про це повідомила головний фахівець по зв`язкам зі ЗМІ виконкому міської ради Феодосії Ганна ТРОФІМОВА.

Цього ж дня для маленьких городян пройде добродійна акція під патронатом мера.

Святкові заходи у Феодосії триватимуть двадцять днів: з 19 грудня до 9 січня. Першими за традицією відбудуться новорічні вистави і спектаклі для дітей.

Оргкомітет по підготовці до святкування Нового року запрошує городян, колективи підприємств і приватних підприємців активно включитися в підготовку до свята і прикрасити свої будинки, двори і фасади підприємств.

У новорічну ніч на площі біля міського будинку культури відбудуться святкове шоу, конкурси і карнавал. Учасниками карнавалу можуть стати всі бажаючі, а власник кращого вбрання отримає грошовий приз. Кульмінацією новорічної ночі у Феодосії стане фейєрверк.