Україна може вступити до НАТО і без ПДЧ - Огризко

Міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО допускає вступ України в НАТО без отримання Плану дій щодо членства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Києві, інформуючи про підсумки засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО в Брюсселі минулого тижня.

«Після того, як ми реально продемонструємо свою готовність виконання національної програми, то і питання про формалізацію ПДЧ може бути зайвим, чи воно може бути надано на півроку, після чого буде прийнято рішення про вступ до Альянсу», - сказав міністр.

«Це говорить про те, що союзники тримають цей шлях відкритим, все залежить від нас», - додав В.ОГРИЗКО.

Як повідомляв УНІАН, Рада Північноатлантичного альянсу на рівні міністрів закордонних справ 3 грудня прийняла рішення посилити співпрацю з Україною та Грузією, у тому числі шляхом створення національних річних програм. Водночас Рада не розглядала питання про надання ПДЧ Україні та Грузії.