У Криму викрили працівника страхової компанії

У Криму працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито працівника страхової компанії, який вимагав та отримав 1,5 тисяч гривень хабара від клієнта за невнесення до документів неправдивих відомостей, які позбавляють можливості отримання страхової виплати.

Про це повідомляє Департамент зв`язків із громадськістю МВС України.

Прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.