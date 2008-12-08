1,5 га землі «Лівадії» не віднімуть

Вищий господарський суд визнав незаконним рішення про вилучення 1,5 га землі у держпідприємства «Лівадія»

Вищий господарський суд України визнав незаконним рішення Ялтинської міської ради про вилучення у державного підприємства «Лівадія» 1,5 гектара землі.

Як повідомили у прес-службі прокуратури Криму, Вищий госпсуд залишив у силі рішення Севастопольського апеляційного суду, згідно з яким рішення Ялтинської міськради про припинення права користування ДП «Лівадія» земельною ділянкою площею 1,5 га визнано незаконним і скасоване.

Касаційна інстанція підтвердила доводи прокуратури про те, що згідно із законом орган місцевого самоврядування не мав повноважень на вилучення земель державної власності, йдеться в повідомленні прокуратури Криму.

*** Держпідприємство «Лівадія» (Велика Ялта, Крим) спеціалізується на виробництві винограду і виноматеріалів.