У 4 чорних щурів - відмінне здоров`я

4 чорних щурів, які знайшли на території Ялти, виявилися абсолютно здоровими і безпечними.

Про це заявив заступник головного санітарного лікаря Ялти Микола ЛЕЩЕНКО, повідомляє офіційний сайт міста.

"Повідомлення про чорних щурів викликало небувалий інтерес представників ЗМІ – і кримських, і всеукраїнських. Журналістам, як відомо, подавай скандал або сенсацію. Сенсації не вийшло", – наголошується на сайті.

Як йдеться у повідомленні, управління держгосподарства заплатило за дератизацію підвалів житлових будинків, а ось власників відомчого житла навіть чорні щури не налякали – про укладення договорів на дератизацію ніхто не задумався.

Раніше повідомлялося, що чорні щури - це дуже тривожна ознака, адже вони не зустрічалися в Ялті вже 20 років. Як відомо, чорні щури, завдяки звичці жити на кораблях, розносять різні інфекції, у тому числі – чуму. У СЕС міста наполягали на дератизації житлових будинків.