Уряд вніс акції «Ореанди» до списку підприємств, що підлягають продажу

Кабінет міністрів України вніс акції ЗАТ «Готель Ореанда» (Ялта) до списку підприємств, що підлягають продажу в 2009 році.

Про це сказано у розпорядженні Кабміну від 3 грудня №1517-р, розміщеному на Урядовому порталі 8 грудня.

Згідно з документом, на продаж планується виставити 18,04% акцій готелю «Ореанда».

Довідка УНІАН. ЗАТ «Готель «Ореанда» входить до мережі готелів Premier Hotels, яка створена в Україні в 2003 році. Мережа об`єднує шість чотири- і п`ятизіркових готелів: «Прем`єр Палац» у Києві, «Ореанда» в Ялті, «Дністер» у Львові, «Лондонський» в Одесі, «Стар» у Мукачевому і «Космополіт» у Харкові.