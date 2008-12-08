Рух не бачить аналогій між Кримом та Південною Осетією

Голова Комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції, лідер Народного Руху України (НРУ) Борис ТАРАСЮК вважає, що не варто проводити паралелі та шукати аналогії між Україною та Грузією, Кримом та Південною Осетією.

Про це він заявив в інтерв’ю вашингтонському виданню Slate magazine, повідомляє прес-служба НРУ.

Б.ТАРАСЮК підкреслив, що не дивлячись на провокації, які час від часу «озвучують деякі російські політики та представники «п’ятої колони» в Україні, в Криму не існує серйозних небезпек для сепаратистських настроїв.

«Особливий статус Автономної Республіки Крим закріплений в Конституції України, на півострові ефективно функціонує вся вертикаль центральної виконавчої влади», - зазначив лідер Руху.