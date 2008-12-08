«Другая Украина» закликає народ об’єднатися у боротьбі за свої права

Громадський патріотичний рух “Другая Украина” закликає український народ об’єднатися у боротьбі за свої права.

На цьому наголосив координатор Громадського патріотичного руху “Другая Україна” Олексій АЛЕКСАНДРОВ сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, ”Другая Украина” проти старої влади, бідності, втягування України у воєнні блоки, воєнні і військово-економічні авантюри. ”Ми виступаємо за те, щоб Україна стала центром загальноєвропейського великого союзу від Парижу до Токіо, який зараз формується”, - О.АЛЕКСАНДРОВ.

”Проект повинен об’єднати усіх людей доброї волі, які бажають Україні щасливого майбутнього. Проект повинен підняти народ України на боротьбу за свої права. Ми закликаємо усі організації приєднуватися до нашого руху”, - сказав О.АЛЕКСАНДРОВ.

У свою чергу, координатор проекту Оксана ШКОДА підкреслила, що “сьогодні Україні необхідна об’єднуюча сила, яка змогла би протистояти нинішньому правлячому режиму. Цей проект не є партією і навіть, можна сказати, не є організацією – це суто сітьова структура, що діятиме в окремих регіонах у своїх форматах”.

Діячі “Другой Украины” також висунули вимогу до Президента України, прем’єр-міністра та депутатів Верховної Ради України ”покаятися” перед народом України за антинародну політику, непрофесіоналізм, розвал економіки, розграбування державної власності, геноцид, дискредитацію країни на світовому рівні.

У свою чергу, присутні на прес-конференції представники політичної партії “Братство” обсипали діячів “Другой Украины” пір’ям та накинули на них сітку. “Ось так необхідно поступати із сітьовою псевдопатріотичною організацією!”, - наголосив лідер “Братства” Дмитро КОРЧИНСЬКИЙ. Після цього із закликом “Слава Україні!” він разом зі своїми соратниками залишив залу.