До Севастополя цього року надійшло 110 млн. грн. держсубвенцій

До Севастополя в 2008 році надійшло 110 млн. грн. держсубвенцій із запланованих 128,5 млн. грн., при цьому 98 млн. грн. на сьогодні освоєні.

Про це повідомлялося сьогодні на апаратній нараді в Севастопольській міській державній адміністрації.

«Все, що намічене на цей рік, потрібно виконати. Принаймні, завершити ті об`єкти, де ведуться роботи, тим більше що такого фінансування, як цього року, в 2009-му вже не буде», - заявив на нараді голова міськадміністрації Сергій КУНІЦИН.

Керівник міста закликав розпорядників бюджетних коштів своєчасно і максимально ефективно освоїти гроші, що залишилися. Зокрема, закупити ще два нові тролейбуси, завершити ремонт спуску Котовського (автодороги - УНІАН), а також заходи щодо подальшої комп`ютеризації шкіл, реалізації програми «Шкільний автобус».

С.КУНІЦИН також зазначив, що «на жаль, тенденція погіршення соціально-економічної ситуації поки залишається. Відмічається падіння обсягів виробництва, зниження темпів зростання податкових зборів. Кризу ми ще відчуємо на собі. Втім, у цілому, бюджет цього року буде виконаний».

При цьому він наголосив, що на наступний рік пріоритетними напрямами залишаються газовий дюкер через Севастопольську бухту, а також заходи щодо гуманітарного указу Президента (йдеться про президентський указ від 2007 року про соціально-економічний розвиток АРК і Севастополя - УНІАН): ремонт театру ім. Луначарського, бібліотеки ім. Толстого, будівництво школи-колегіуму. «На цих об`єктах будемо зосереджувати увага», - сказав С.КУНІЦИН.