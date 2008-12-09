Пік неповернення іпотечних кредитів очікується навесні

Пік неповернення іпотечних кредитів можна чекати навесні 2009 року. Таку думку кореспонденту УНІАН висловила виконавчий директор компанії «КредитСвіт» Любов СЛОБОДЕНЮК.

За її словами, ризик неповернення іпотечних кредитів викликаний тим, що 82% загального кредитного портфеля становлять кредити в доларах, а за останній час гривня знецінилася на 30%.

При цьому на ситуацію з невиплатами іпотечних кредитів мають вплив і масове скорочення людей з роботи (насамперед, у фінансовій сфері, нерухомості і промисловості).

Крім того, деякі позичальники не бачать сенсу переплачувати по кредиту, оскільки намічається тенденція до зниження вартості нерухомості (за листопад вартість житла на вторинному ринку знизилася на 25%). До того ж, банки збільшують ставки за існуючими кредитами з 10-11% до 15-17%, сподіваючись підвищити свою ліквідність. При цьому підвищення ставок за існуючими іпотечними кредитами викликане і переглядом ставок за кредитами, одержаними самими банками.

Л.СЛОБОДЕНЮК вважає, що хвилі неповернення іпотечних кредитів слід чекати в першому-другому кварталах 2009 року, а другий квартал буде показовим для банківської системи в частині її ліквідності.

На думку експерта, обсяги можливого неповернення іпотечних кредитів зараз оцінити складно, але вони не будуть такими ж великими, як за кордоном, оскільки «нас рятує, що іпотечний ринок почав розвиватися не так давно – 3-4 роки тому». При цьому перші два роки банки ставили перед позичальниками досить жорсткі умови. У той же час, останні 1,5 року банківський портфель іпотечних кредитів був не дуже якісним, оскільки банки прагнули розширити свої портфелі для їх можливого продажу.

За даними Л.СЛОБОДЕНЮК, до кризи в Україні налічувався десь 1% неповернення кредитів у загальному портфелі іпотечних кредитів.