Водіїв закликали бути обережними

Рятувальники Міністерства з питань надзвичайних ситуацій закликають водіїв бути обережними у зв’язку з погіршенням погодних умов.

Про це йдеться у зверненні, переданому прес-службою МНС.

У зверненні наголошується, що за повідомленням Укргідрометцентру МНС, на всій території України, окрім східних областей, очікується ускладнення погодних умов: дощ з переходом у сніг, посилення швидкості вітру 15-20 м/с, зниження температури повітря до 1-3° морозу; утворення снігового покриву, на дорогах ожеледиця. На високогір`ї Карпат лавинонебезпечно.

”Рятувальники МНС звертаються до всіх водіїв з проханням врахувати цю інформацію під час перебування на автошляхах, бути вкрай обережними та уважними за кермом, не перевищувати швидкість і не порушувати жодного правила дорожнього руху”, йдеться в звернені.

Також рятувальники просять автолюбителів по можливості скоротити кількість поїздок власним автотранспортом або взагалі у цей час не виїжджайти з гаражів і автостоянок та скористатися громадським транспортом.