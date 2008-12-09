Лідер Російської общини Криму обраний заступником голови МРРС

Лідер Російської общини Криму Сергій ЦЕКОВ, глава Російськомовної общини Великобританії, князь Нікіта ЛОБАНОВ-РОСТОВСЬКИЙ і правозахисник з Латвії, депутат Європарламенту Тетяна ЖДАНОК були обрані заступниками голови Міжнародної ради російських співвітчизників (МРРС).

Про це повідомляє прес-служба Російської общини Криму.

Головою МРРС на III звітно-виборній конференції ради, яка відбулася в Москві, знов обраний граф Петро ШЕРЕМЕТЬЄВ.

За результатами конференції С.ЦЕКОВ зберіг свою присутність у президії і правлінні МРРС. В цілому до складу правління входять тепер 35 чоловік.

Міжнародна рада російських співвітчизників є міжнародною організацією, яка об`єднує організації російських співвітчизників по всьому світу. Російська община Криму увійшла до складу МРРС фактично з моменту її створення і отримала представництво в керівних органах ради – президії і правлінні.