АНОНСИ НА 10 ГРУДНЯ
08.00. Оперативно-хозяйственное совещание в мэрии Симферополя. Выносится один вопрос: «О работе Центра детского и юношеского творчества «Энергия»
Симферополь, ул. Толстого, 15.
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08.50. Возложение цветов к памятнику Т.Г. Шевченко, приуроченное ко Дню прав человека. В мероприятии примут участие руководство АРК и Симферополя.
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09.00. Отправление автобусов от Симферопольского горисполкома (ул. Толстого, 15, центральный вход) с участниками выездного заседания Координационного совета при Совете министров АРК по вопросам охраны детства. В рамках заседания его участники посетят учебно-реабилитационный центр «Надежда», городской приют для детей, отделение для несовершеннолетних Симферопольского изолятора управления Госдепартамента Украины по вопросам исполнения наказаний в АРК, приемник-распределитель для детей при ГУ МВД Украины в АРК, детский дом семейного типа «Аистенок-3» и т.д.
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10.00. Митинг-пикет «Пан Ющенко? Кто защитит права русского человека?».
Акцию проводят члены русских национальных и патриотических организаций Крыма и Севастополя, входящих во Всекрымскую предвыборную коалицию «Русский Фронт Сергея Шувайникова». Митинг приурочен ко Всемирному Дню прав человека и 60-й годовщине принятия Всемирной Декларации прав человека. Количество участников – около 100 человек.
Планируется принять открытое обращение к Президенту Украины Виктору Ющенко с требованиями гарантий соблюдения прав и свобод более 10-ти миллионов граждан Украины, идентифицирующих свою этническую принадлежность и национальность как «русский народ», как «русские люди».
Симферополь, возле здания Представительства Президента Украины в Крыму.
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10.00. Внеочередная сессия городского совета Феодосии.
Территориальная избирательная комиссия огласит итоги выборов и официально представит депутатскому корпусу новоизбранного мэра Феодосии Александра Бартенева.
Феодосия, городской Дом культуры.
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11.00. Выездное заседание Комиссии по отборуинновационных (инвестиционных)проектов для оказания предприятиям финансовой поддержки на ОАО «Крыммолоко» (Симферополь, ул. Севастопольская, 35).
В программу заседания включены презентация инвестиционного проекта «Техническое перевооружение для освоения выпуска новой продукции, внедрения энергосберегающих технологий, роста объемов производства и продаж в ОАО «Крыммолоко» с представлением нового технологического цикла на предприятии и отчеты крымских предприятий, реализующих инновационные и инвестиционные проекты через механизм удешевления кредитов, направленные на внедрение высокотехнологического энергосберегающего оборудования.
В выездном заседании комиссии примет участие первый заместитель председателя Совета министров Крыма А.Абдуллаев.
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11.00. Пресс-конференция «Проект «ВЭС «Нова – ЭКО» - 300 МВт прошел все экспертизы и общественные слушания. Начинается этап строительства».
В пресс-конференции примут участие: Александр Геннадиевич Федяев – генеральный директор компании «Нова-ЭКО» и Виктор Сергеевич Тарасенко – профессор, президент КАН, председатель КРАЭМ, председатель КРРО ПЗУ.
Симферополь, Информационный пресс-центр (ул. Севастопольская, 8, к. 106).
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11.00. Круглый стол на тему: «Права человека и экология».
Круглый стол посвящается 60-летию Всеобщей Декларация Прав Человека и 10-летию – Орхусской Конвенции.
Организатор круглого стола - Крымская республиканская ассоциация «Экология и мир».
Симферополь, ул. Розы Люксембург 2/1, Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина (читальный зал).
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14.00. Заседание Координационного совета при Совете министров АРК по вопросам охраны детства по итогам поездки (смотрите анонс на 09.00).
Большой зал горисполкома Симферополя.
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15.00. Заседание коллегии Министерства промышленной политики, транспорта, связи и топливно-энергетического комплекса Автономной Республики Крым.
В повестку включены вопросы:
1. О результатах проведения депутатских слушаний 12.11.08 в Верховной Раде Автономной Республики Крым по вопросу об основных направлениях и перспективах развития транспортного комплекса Автономной Республики Крым.
2. Проблемы производственной деятельности предприятий в условиях финансово-экономического кризиса и принимаемые меры по их минимизации.
Зал заседаний Совета министров Крыма.
Возможны изменения!