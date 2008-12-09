Криза зіпсувала свято - Новий рік українці зустрінуть вдома

Майже 85% українців не планують нікуди виїжджати і зустрінуть Новий рік і Різдво вдома.

Такі дані телефонного опитування були обнародувані сьогодні на прес-конференції в УНІАН соціологічним Консорціумом Management Consulting Group.

Згідно з даними опитування, лише 15,2% українців планують зустрічати новорічні свята не вдома, тоді як до початку кризових тенденцій в економіці виїхати куди-небудь в цей період планували 19,5% респондентів.

Основною причиною відмови від поїздок у новорічний період, за даними дослідження, стали, в першу чергу, затримки і скорочення заробітної плати.

«За підсумками кризи, за підсумками девальвації гривні основній масі людей, які одержували стабільну заробітну плату в гривневому еквіваленті, довелося відмінити свої поїздки у зв`язку зі скороченням заробітної плати», - зазначив керівник соціологічної служби Консорціуму «МКГ» Дмитро ГРОМАКОВ.

Кризові явища вплинули на вибір напрямку поїздок українців на свята. Так, кількість тих, хто планує відправитися до Карпатського регіону, скоротилася на 12%, до Криму – на 5%, до країн Європи – на 10%, до Єгипту, Туреччини, Тунісу – на 2%. Водночас, кількість бажаючих зустріти Новий рік у країнах Азії зросла на 5%, що пояснюється тим, що більшість таких путівок було придбано до кризи, а також зниженням загального обсягу туристичного потоку за кордон.

Кризові явища внесли корективи також і в транспортну логістику подорожей українців у цей період. Так скорочуються поїздки залізничним транспортом на 14,5%, повітряним транспортом – на 12%. Водночас, на 22% збільшується кількість поїздок особистим автотранспортом.

«Ці скорочення і збільшення пов`язані, перш за все, з тим, що люди переорієнтовувалися на внутрішні поїздки. І, як правило, через те, що дешевшає бензин, але не змінилися ціни на проїзд у залізничному транспорті й повітряному, найбільш вигідними стають поїздки на особистому транспорті», - сказав Д.ГРОМАКОВ.

Опитування проводилося методом телефонного інтерв`ювання. Вибірка випадкова. Було опитано 1 тис. 400 респондентів, які проживають в Києві, Харкові, Донецьку, Одесі Дніпропетровську, Сімферополі, віком від 18 років і вище. Статистична похибка вибірки становить близько 3-5%.