В Євпаторії відкрито другу поромну лінію з Туреччини

В Євпаторійському морському торгівельному порту відкрита друга поромна лінія з Туреччини.

Як повідомляє прес-служба Мінтрансзв`язку України, на сьогодні порт приймає вже три пороми типа «ро-ро», що дозволить збільшити чистий прибуток втричі.

Обслуговуванням поромів займається стивідорна компанія «Нафтранс».

Також в Євпаторійському порту планується запустити ще два пороми на південній косі озера Донузлав.

За 11 місяців 2008 років Євпаторійський морський торгівельний порт обробив 1 890 тис. тонн вантажу, що на 144% більше за аналогічний період 2007 року.