В Євпаторії відкрито другу поромну лінію з Туреччини
17:18, 09 грудня 2008Крым
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Пороми обслуговує «Нафтранс»
В Євпаторійському морському торгівельному порту відкрита друга поромна лінія з Туреччини.
Як повідомляє прес-служба Мінтрансзв`язку України, на сьогодні порт приймає вже три пороми типа «ро-ро», що дозволить збільшити чистий прибуток втричі.
Обслуговуванням поромів займається стивідорна компанія «Нафтранс».
Також в Євпаторійському порту планується запустити ще два пороми на південній косі озера Донузлав.
За 11 місяців 2008 років Євпаторійський морський торгівельний порт обробив 1 890 тис. тонн вантажу, що на 144% більше за аналогічний період 2007 року.
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