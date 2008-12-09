11 тисяч літрів «нічийного» спирту знайшли в Сімферополі
17:24, 09 грудня 2008Крым
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Податкова розшукує господарів
Співробітники податкової міліції в рамках проведення операції «Алкоголь» знайшли на одній з оптових баз Сімферополя більш як 11 тисяч літрів «нічийного» спирту.
Як повідомляє прес-служба Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації у Криму, партія спирту в металевій ємкості зберігалася на базі невідомими особами.
Спирт, на суму попередньої оцінки більше 170 тис. грн., переданий на відповідальне зберігання посадовій особі одного з приватних підприємств.
Зараз проводяться заходи, направлені на встановлення господарів спирту.
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