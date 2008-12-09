11 тисяч літрів «нічийного» спирту знайшли в Сімферополі

Співробітники податкової міліції в рамках проведення операції «Алкоголь» знайшли на одній з оптових баз Сімферополя більш як 11 тисяч літрів «нічийного» спирту.

Як повідомляє прес-служба Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації у Криму, партія спирту в металевій ємкості зберігалася на базі невідомими особами.

Спирт, на суму попередньої оцінки більше 170 тис. грн., переданий на відповідальне зберігання посадовій особі одного з приватних підприємств.

Зараз проводяться заходи, направлені на встановлення господарів спирту.