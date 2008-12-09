У СБУ похвасталися перемогою над радикалами-сепаратистами

Службою безпеки України (СБУ) на сьогоднішній день припинено діяльність фактично усіх радикальних структур екстремістського спрямування, які діяли на території держави під контролем іноземних організацій, фінансувались ззовні та виступали за зміну територіальної цілісності держави.

Про це заявив прес-центр СБУ.

У провадженні Служби безпеки знаходиться 3 кримінальні справи, порушені за ознаками злочину, передбаченого ст. 110 Кримінального кодексу України, за фактами скоєння членами об’єднання «Народний фронт “Севастополь-Крим-Росія”» (Крим), прихильниками так званної «Донецької республіки» (Донецька область) та окремих русинських громадських організацій (Закарпатська область) дій, що посягають на територіальну цілісність України.

Процесуальні дії у цих справах практично завершені, кажуть в СБУ. Зокрема, по двох справах щодо «Народного фронту “Севастополь-Крим-Росія”» та русинських об’єднань вже пред’явлені обвинувачення «основним інспіраторам» протиправних дій. Після завершення необхідних процесуальних заходів матеріали будуть передані до суду.

У кримінальній справі щодо діяльності «Донецької республіки» 5 грудня проведені обшуки у 4-х лідерів цієї структури за місцями їх проживання і роботи, у ході яких вилучені матеріали, що можуть стати додатковою доказовою базою для притягнення до кримінальної відповідальності.

На сьогодні згідно з рішенням суду примусово розпущено «Донецьку республіку», органами юстиції винесено офіційне попередження про неприпустимість порушення Закону України «Про об’єднання громадян» представниками «Сойму підкарпатських русинів», порушено питання про необхідність припинення функціонування філій «Інституту країн СНД» у Києві та Севастополі. Щодо севастопольського представництва Інституту вже розпочато судовий процес, додали в СБУ.

СБУ і надалі принципово реагуватиме на всі виклики та загрози національній безпеці держави, насамперед у питаннях захисту її територіальної цілісності, зазначив прес-центр служби.