На Чорноморський флот Росії знову котять бочку

Представник Української народної партії, віце-адмірал Борис КОЖИН впевнений, що будь-яке збільшення кількості кораблів чи іншої військової техніки та особового складу Чорноморського флоту Російської Федерації має розцінюватися українською владою як ще одна спроба затягнути процес виведення російських підрозділів з Криму.

На думку віце-адмірала, «будь-яке посилення російських військово-морських підрозділів в Криму – незаконне, адже, згідно з базовими угодами по флоту 1997 року, наразі в Севастополі перебуває максимально дозволений військовий контингент Чорноморського флоту».

«Базовими українсько-російськими угодами від 28.05.1997 ротація бойового складу ЧФ РФ на території України взагалі не передбачена, тому, або російський депутат не володіє інформацією, або ця заява – чергова свідома провокація», – вважає представник УНП, слова якого цитує прес-служба партії.

Віце-адмірал також наголосив, що вже зараз українські міністерства закордонних справ та оборони мають спільно розробити план-графік виведення до 2017 року російського флоту з Криму і надіслати його керівництву ЧФ РФ. «Якщо Москва відмовиться його (план) виконувати, цей документ має бути затверджений Верховною Радою України у вигляді закону. А, відповідно до Угоди про оренду Російською Федерацією військово-морської бази в Севастополі, керівництво Чорноморського флоту зобов’язано дотримуватися українського законодавства», – заявив Б.КОЖИН.