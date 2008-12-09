Литвина обрано спікером

Лідера фракції Блоку Литвина Володимира ЛИТВИНА обрано головою Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 244 народні депутати з 422 зареєстрованих у залі.

Зокрема, «за» проголосували 154 депутати з фракції БЮТ, 40 депутатів фракції НУ-НС, 27 – КПУ, 20 – Блок Литвина і три народні депутати з фракції Партії регіонів (Тарас ЧОРНОВІЛ, Василь ГРИЦАК та Юхим ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ).

Новообраний спікер Верховної Ради оголосив про створення коаліції БЮТ, НУНС та Блоку Литвина.

Партія регіонів сумнівається в життєздатності коаліції без допомоги фракції Компартії. Один з лідерів фракції ПР Олександр ЄФРЕМОВ заявив, що регіонали «слабко уявляють, як комуністи зможуть працювати з націоналістами». Водночас він зазначив, що, як показало голосування за кандидатуру В.ЛИТВИНА, «без голосів фракції КПУ в новоствореної коаліції немає необхідних 226 голосів для ухвалення рішень у парламенті». «Якщо не вистачає голосів без комуністів, то про яку коаліцію може йти мова?», - сказав О.ЄФРЕМОВ. Він сказав, що для його фракції створення коаліції у складі трьох фракцій не стало несподіванкою, оскільки «вони до кінця намагалися її склеїти».