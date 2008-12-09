Хочете авіаквиток за 9 грн.?

19:00, 09 грудня 2008
Крым
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Бронювання з 15 по 21 грудня

Авіакомпанія «Візз Ейр Україна» пропонує своїм пасажирам придбати квитки на внутрішні і міжнародні напрямки за ціною 9 грн. в один бік з урахуванням податків і зборів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі авіакомпанії.

Згідно з повідомленням, на період з 12 січня по 29 березня 2009 р. авіакомпанія запропонує 10 тис. місць за такою ціною на маршрутах з Києва до Львова, Сімферополя, Дортмунда, Кельна, Катовіце і Осло, а також зі Львова до Києва, Сімферополя, Дортмунда і Лондона (аеропорт Лутон).

Вартість перельоту з Києва до Лондона (Лутон), що здійснюється авіакомпанією Wizz Air Hungary, на цей період також становитиме 9 грн. Бронювання квитків на ці авіаперельоти за акцією відбуватиметься з 15 по 21 грудня 2008 року.

Довідка УНІАН. «Візз Ейр Україна» – перша бюджетна (low-cost) авіакомпанія, що ліцензована Міністерством транспорту і зв`язку України. Входить до групи компаній Wizz Air. Авіакомпанія почала внутрішні авіаперевезення 11 липня 2008 р. на новому Airbus A320 на 180 місць.

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